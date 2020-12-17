Боец Фроес лишен титула чемпиона ACA

Бразильский боец Фелипе Фроес лишен титула чемпиона лиги Absolute Championship Akhmat (ACA) из-за проблем с весом.

Перед боем против Марата Балаева Фроесу не удалось уложиться в лимит весовой категории, перевесив более чем на один килограмм. Балаев успешно вошел в весовую категорию, показав на весах 65,9 кг.

— Бой Марата Балаева против Филипе Фроеса, запланированный на 18 декабря, состоится, но даже в случае победы Фроес не сможет вернуть себе титул, — цитирует президента организации Алексея Яценко пресс-служба АСА. — А вот успех Балаева принесет ему титул чемпиона ACA. В противном случае титул будет объявлен вакантным. Кроме того, Фроес должен будет уплатить штраф в размере 20 процентов гонорара в пользу соперника.

В активе 29-летнего бразильца 18 побед, 4 поражения, 1 ничья. На счету 44-летнего Балаева 11 побед, 2 поражения.