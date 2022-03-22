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«Блондинку можешь забирать, сладкоежку мне оставь». Мовсар Евлоев высмеял Пимблетта и Топурию

Давид Хачатрян
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Российский полулегковес UFC Мовсар Евлоев ответил на сообщение Дамира Исмагулова, который заявил, что готов за один вечер разобраться и с Пэдди Пимблеттом, и с Илией Топурией.

«Братишка, не будь таким жадным! Коротенького сладкоежку мне оставь, блондинку можешь забирать», — обратился Евлоев к Исмагулову в Twitter.

Евлоев и Топурия должны были подраться 22 января на турнире UFC 270. Однако Евлоев выбыл из-за коронавируса. Позже Топурия снялся с турнира по медицинским показаниям из-за проблем с весогонкой.

В настоящее время Евлоев занимает 13-ю строчку рейтинга UFC в полулегком весе, в то время как Топурия — 15-ю.

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