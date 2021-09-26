Блейдс решением судей победил Розенструйка на UFC 266
06:12
Американский боец Кертис Блейдс на турнире UFC 266 победил суринамца Жаирзиньо Розенструйка.
Поединок в тяжелом весе продлился все три раунда и завершился победой Блейдса решением судей.
На счету 30-летнего Блейдса 15 побед и 3 поражения, у 33-летнего Розенструйка 12 побед и 3 поражения.
UFC 266 проходит в Лас-Вегасе. В главном поединке вечера австралиец Александр Волкановски встретится с американцем Брайаном Ортегой.
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