Блейдс решением судей победил Розенструйка на UFC 266

Американский боец Кертис Блейдс на турнире UFC 266 победил суринамца Жаирзиньо Розенструйка.

Поединок в тяжелом весе продлился все три раунда и завершился победой Блейдса решением судей.

На счету 30-летнего Блейдса 15 побед и 3 поражения, у 33-летнего Розенструйка 12 побед и 3 поражения.

UFC 266 проходит в Лас-Вегасе. В главном поединке вечера австралиец Александр Волкановски встретится с американцем Брайаном Ортегой.