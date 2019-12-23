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Билеты на бой Макгрегора с Серроне раскупили за один день. Прибыль — 10 миллионов долларов

11:59
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Все билеты на турнир UFC 246 в Лас-Вегасе (Невада, США) были раскуплены за один день. Об этом в своем Twitter сообщает журналист Yahoo Sports Кевин Лоул.

Также сообщается, что прибыль организаторов от продажи билетов составила 10 миллионов долларов. Соревнования пройдут 18 ноября на T-Mobile Arena. Главным поединком вечера станет бой ирландца Конора Макгрегора и американца Дональда Серроне. Спортсмены выступают в легком весе.

36-летний Серроне провел 50 боев в ММА, 36 раз победил и в 13 случаях уступал. Еще один бой был признан несостоявшимся. 31-летний Макгрегор в 25 поединках одержал 21 победу при четырех поражения. В своем последнем поединке 6 октября 2018 года он уступил россиянину Хабибу Нурмагомедову.

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