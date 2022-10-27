Мухаммад раскритиковал Чимаева и Ковингтона: «Почему они стоят выше меня в рейтинге!?»

Топовый полусредневес UFC Белал Мухаммад выразил недовольство тем, что в рейтинге лучших бойцов дивизиона выше него стоят Хамзат Чимаев и Колби Ковингтон.

«Я знаю, что ходят разговоры о бое [Хамзата Чимаева] против Колби, и этот поединок не имеет никакого смысла, — сказал Мухаммад в интервью ESPN MMA. — Как я уже говорил, Колби не принимает жесткие бои, и он дерется с парнями против которых у него есть шанс на победу. Если ты смотришь на Хамзата, хорошо, ты победил Гилберта [Бернса], но с кем еще ты дрался в рейтинге!? Исходя из этого, почему ты все еще в рейтинге выше меня? Почему Колби в рейтинге выше меня? Он никого не побеждал, кроме легковесов и парней, которые шли на полосе поражений».

По слухам, следующим оппонентом непобежденного Чимаева станет Ковингтон. В случае победы Чимаев может подраться за титул чемпиона UFC в полусреднем весе.

В минувшие выходные на турнире UFC 280 в Абу-Даби Мухаммад досрочно победил американца Шона Брэди.