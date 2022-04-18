Белал Мухаммад назвал имена следующих предполагаемых соперников

Идущий на серии из 7 побед Белал Мухаммад (21-3) заявил, что он готов вернуться в октагон в июле против Хамзата Чимаева (11-0) или Колби Ковингтона (17-3).

«Эй, Дана Уайт! Я готов выйти в клетку в июле. Дайте мне пятираундовый поединок против Хамзата Чимаева или Колби Ковингтона», — написал Мухаммад в Twitter.

На пресс-конференции после UFC on ESPN 34 американский боец палестинского происхождения сообщил, что Чимаев и Ковингтон — единственные бойцы, которым не назначен бой. «У нас в дивизионе есть только два парня, которые опережают меня в рейтинге и которым не назначены бои — это Колби и Хамзат. Ни у одного из них нет боя», — отметил Мухаммад.

Мухаммад победил Висенте Люке (21-8) в матче-реванше единогласным решением судей (49-46, 49-46, 48-47). Турнир UFC on ESPN 34 состоялся 17 апреля в Лас-Вегасе, Невада.