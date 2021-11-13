Бабушка Усмана Нурмагомедова высказалась о задержании внука

Бабушка и дядя легковеса Bellator Усмана Нурмагомедова высказались о задержании бойца и его друга Камала Идрисова после наезда на полицейского в Дагестане.

«Если пришел бы пьяный, если пришел драться... Вину сваливать не надо. Надо парней оставить в покое. Парень не пьет, не курит, борется нормально. Где он борется, там свой закон он знает, а полицейский закон он не знает».

«Еще он молодой. Очень общительный, спокойный по характеру, уважительный. Спешили, наверное, парни. Умышленно он этого никогда в жизни не будет делать», — сказала бабушка Усмана на видео, опубликованном на YouTube-канале «SHOT».

«С маленьких лет знаю, Камал Идрисов мой сосед. Воспитанный. Ты ему что-нибудь сделай, он даже не ответит», — добавил дядя Нурмагомедова.

Нурмагомедова и Идрисова обвиняют в наезде на полицейского на КПП «Аэропорт» в Каспийске.

На счету Усмана в ММА 14 побед в 14-ти поединках.