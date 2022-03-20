Аспинэлл: «Тай Туйваса, если будешь в Великобритании, я уже жду тебя»

Англичанин Том Аспиналл прокомментировал победу над россиянином Александром Волковым в главном поединке UFC Fight Night 204.

«Я говорил всю неделю, что я готов. Секрет — вера в себя. Мои тренеры, мой отец верят в меня, мой брат помогает мне каждый день. Я верю в себя, как никто. Что дальше? Во-первых, проставьте мне кто-то пиво. Во-вторых, не только в Австралии пьют пиво, но и в Британии. Мистер Тай Туйваса, в следующий раз, когда будешь у нас, я жду тебя», — сказал Аспиналл в октагон-интервью.

Для англичанина эта победа стала седьмой в карьере при двух поражениях. Волков проиграл 10-й бой из 44.