Аскрен верит, что Фергюсон может нанести первое поражение Нурмагомедову

Бывший чемпион полусреднего веса Bellator и ONE Championship Бен Аскрен считает, что у Тони Фергюсона есть шансы, чтобы нанести первое поражение в профессиональной карьере чемпиону UFC в лекгом весе Хабибу Нурмагомедову.

— Хабиб определенно будет проводить тейкдауны, и не стоит забывать о том, насколько у него потрясающий граунд-энд-паунд, — приводит слова Аскрена MMA News. — Но в то же самое время Тони очень активно работает со спины, он хорош в нанесении ударов локтями, а также имеет в своем арсенале кучу нестандартных трюков. Я думаю, что нас ждет невероятное зрелище.

Тони удобен этот поединок, потому что он не собирается все время оставаться внизу. Тони способен вынести много ущерба, и вы ведь знаете, что за Хабибом в этом плане не заржавеет. Тони не устает. И ко всему прочему Тони выбрасывает большое количество ударов. Он не панчер, и мне кажется, что для того, чтобы побить Хабиба, тебе не нужно им быть, потому что ты обязан делать другое: ты должен вести бой агрессивно, остановить пару тейкдаунов и забрасывать его ударами. И именно так дерется Тони. Так что есть возможность.

Этот бой должен стать главным на турнире UFC 249. Из-за пандемии коронавируса его не удастся провести в Бруклине, организаторы ищут новое место. Поединок запланирован на 18 апреля.

На счету 31-летнего Нурмагомедова 28 побед в 28 боях ММА. У 36-летнего Фергюсона- 25 побед и 3 поражения.