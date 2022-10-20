Аскрен — о воспоминаниях после нокаута от Масвидаля: «Я увидел Люка Рокхолда»
Аскрен рассказал о воспоминаниях после нокаута от Масвидаля
Бывший чемпион Bellator и ONE, а также экс-боец UFC Бен Аскрен (19-2) поделился первыми воспоминаниями, которые пришли к нему после нокаута от Хорхе Масвидаля (35-16).
«Моим первым воспоминанием после нокаута было то, как я увидел Люка Рокхолда, — сказал Аскрен на The MMA Hour. — Я подумал: «Черт, это Люк Рокхолд. Значит, я в больнице». Я знал, что его нокаутировал Ян Блахович. Потом я увидел свою жену, и спросил ее, что случилось. «Все было плохо», — ответила она. Я понимал, что я не провел тяжелый бой, потому что у меня ничего не болело».
Аскрен проиграл Масвидалю нокаутом на шестой секунде боя, что стало самым быстрым нокаутом в истории UFC. Поединок состоялся 6 июля 2019 года на UFC 239 в Лас-Вегасе, США.
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