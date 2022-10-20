Бывший чемпион Bellator и ONE, а также экс-боец UFC Бен Аскрен (19-2) поделился первыми воспоминаниями, которые пришли к нему после нокаута от Хорхе Масвидаля (35-16).

«Моим первым воспоминанием после нокаута было то, как я увидел Люка Рокхолда, — сказал Аскрен на The MMA Hour. — Я подумал: «Черт, это Люк Рокхолд. Значит, я в больнице». Я знал, что его нокаутировал Ян Блахович. Потом я увидел свою жену, и спросил ее, что случилось. «Все было плохо», — ответила она. Я понимал, что я не провел тяжелый бой, потому что у меня ничего не болело».