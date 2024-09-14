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Сегодня, 17:28

Асбаров подписал контракт на бой с Ural FC

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Чемпион Hardcore FC и Hardcore Boxing, российский боец Сослан Асбаров проведет бой в восьмом турнире лиги Ural FC, сообщает пресс-служба лиги.

Бой с участием Асбарова пройдет на турнире Ural FC в Перми, который состоится 16 октября. Имя его соперника будет объявлено 16 сентября.

Ранее Асбаров получил шестилетнюю дисквалификацию в боксе после проваленного допинг-теста. На его счету на боксерском ринге четыре победы (одна нокаутом) и ни одного поражения.

Источник: Ural FC
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