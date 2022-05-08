Артем Резников: «Оливейра не особо силен снизу. Ислам уверенно заберет»

Казахстанский боец АСА, участник Гран-при легковесов Артем Резников (22-6) уверен, что Ислам Махачев (22-1) победит Чарльза Оливейру (33-8), однако считает, что бразилец — самый сложный соперник для Махачева.

«Оливейра не особо силен снизу, — сказал Резников в интервью YouTube-каналу Sport24. — Он хорош, но в ММА тяжело кого-то засабмитить снизу, тем более Ислама. У них бой будет равный, в стойке Ислам будет переводить и сверху работать. Склоняюсь к тому, что бой будет в партере. Не думаю, что будет суперкрасота или 50 на 50. Ислам уверенно заберет. Думаю, что Ислам Махачев к концу года возьмет пояс. Это мое мнение. Я бы хотел посмотреть бой с Оливейрой. Это был бы самый сложный для него бой в этом дивизионе. Но я не вижу, за счет чего Оливейра смог бы победить Ислама. Только если попаданием. Снизу в ММА джитсеры редко кого выигрывают. Оливейра никак не сможет перевести Ислама».

Оливейра победил Джастина Гэтжи (23-4) сабмишном в первом раунде. Бой состоялся 8 мая на UFC 274 в Финиксе, США. Бразилец идет на серии из 11 побед.

Махачев занимает третью строчку рейтинга UFC в легком весе и идет на серии из 10 побед. В последнем бою россиянин победил Бобби Грина (29-13) 26 февраля на UFC Fight Night 202. Махачев выиграл техническим нокаутом в первом раунде.