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Арман Царукян: «После боя с Гамротом проехал на велосипеде 35 километров и прошел 10»

Давид Хачатрян
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Восьмой номер рейтинга UFC в легком весе Арман Царукян (19-3) рассказал, что стал больше времени уделять технике.

«Мы на следующий день [после боя с Матеушем Гамротом] поехали кататься на велике по горам 35 километров под жарой 40 [градусов], и потом еще я проткнул колесо, и где-то километров десять мы шли пешком. Я был готов к этому бою в физическом плане, но в техническом плане я не был готов на сто процентов. Я раньше думал о своей выносливости, о силовых, но сейчас я больше думаю о технике — всякие кроссфиты перешли на второй план. Я больше стал бороться, спарривать, больше работать со спарринг-партнером чем со штангами и работой на выносливость», — сказал Царукян «СЭ».

Царукян проведет следующий поединок против бразильца Хоакима Сильвы (12-3), которого нет в топ-15 рейтинга легкого веса. Поединок состоится 17 июня на UFC Fight Night в Лас-Вегасе, США.

Арман Царукян
UFC
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