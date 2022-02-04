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Сегодня, 19:15

Царукян: «Оливейра легко размазал Порье. Думаю, он выиграет у Гэтжи»

Арман Царукян высказался о титульном бое Оливейры и Гэтжи
Никита Горшенин
Корреспондент
Арман Царукян.
Фото Instagram

13-й номер легкого веса UFC Арман Царукян поделился прогнозом на титульный поединок Чарльза Оливейры и Джастина Гэтжи.

«Мне кажется, Чарльз Оливейра выиграет. В последнем бою он показал свою силу. Он вырос в грэпплинге, вольной борьбе, ударке. Он довольно легко размазал Порье», — сказал Царукян в интервью Youtube-каналу «James Lynch».

26 февраля Царукян подерется с Хоэлем Альваресом на UFC Fight Night в Лас-Вегасе. Поединок Оливейры и Гэтжи пройдет 7 мая на UFC 274.

Джастин Гейджи
Чарльз Оливейра
UFC
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