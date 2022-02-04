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Сегодня, 18:52

Арман Царукян: «Хочу задушить Альвареса»

Царукян признался, что хочет задушить Альвареса на UFC Fight Night
Никита Горшенин
Корреспондент
Арман Царукян.
Фото Instagram

13-й номер легкого веса UFC Арман Царукян поделился ожиданиями от поединка с Хоэлем Альваресом.

«Сейчас мой вес 82 кг, я правильно питаюсь, сижу на строгой диете, — сказал Царукян в интервью YouTube-каналу James Lynch. — Я не крупный, но и не маленький боец. Говорил с моими диетологами, и все они уверены, что я могу согнать и в 66 кг. Говорят, что у меня минимум жира. Надеюсь, что на следующей неделе мой вес опустится до 78-79 кг.

В этом бою я хочу показать мой грепплинг, много работаю над ним. Хочу задушить этого парня. Не знаю почему. В последнем бою победил нокаутом, но сейчас я хочу задушить».

Поединок Царукяна и Альвареса пройдет 26 февраля на UFC Fight Night в Лас-Вегасе.

UFC
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