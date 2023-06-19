Арджан Бхуллар обратился к Малыхину: «Пусть лает»

Чемпион ONE Championship в тяжелом весе Арджан Бхуллар (11-1) заявил, что устал слышать от чемпиона ONE Championship в полутяжелом весе и временного чемпиона в тяжелом весе Анатолия Малыхина (12-0) одно и то же.

«Пусть лает. Мы увидим, какой у него будет укус. Легко лаять, и легко кусаться, когда никто не дает тебе отпор», — приводит слова Бхуллара Чаматкар Сандху.

Малыхин подерется с Бхулларом (11-1) 15 июля на арене «Лумпхини» в Бангкоке, Таиланд.