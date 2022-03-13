Анкалаев: «Думал, что Сантос будет бросаться, но он осторожничал. Хочу подраться за пояс»

Российский боец Магомед Анклаев прокомментировал победу над бразильцем Тиаго Сантосом в главном поединке UFC Fight Night 203.

«Я хотел подраться пять раундов, проверить себя, готов ли я идти на вершину, к титулу. Я ожидал, что он будет бросаться сильно, но получилось так, что он осторожничал, хотел поймать меня. Но мы обыграли его. Было много моментов, когда мог перевести его, тренер подсказывал переводить, но получилось так, что в стойке подрались. Я думаю, я уже заслужил титульный бой, сейчас подерутся Тейшейра и Прохазка, я хотел бы подраться за пояс», —

Поединок в полутяжелом весе завершился победой Анклаева единогласным решением судей (49-46, 49-46, 48-47). На счету 29-летнего Анклаева 17 побед и одно поражение, у 38-летнего Сантоса 22 победы при 10 поражениях.