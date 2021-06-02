Андре Уорд поможет Вудли в подготовке к бою против Пола

Бывший чемпион UFC в полусреднем весе Тайрон Вудли рассказал, что экс-чемпион мира в двух весовых категориях Андре Уорд предложил свою помощь в подготовке к бою против Джейка Пола. Также Тайрон уточнил, что его прежний тренер Эрик Браун останется в его углу.

«Я всегда хотел боксировать, но никогда не делал этого. Я начал заниматься ММА в 2005 году, так как был слишком стар, чтобы боксировать. Тогд я учился в колледже, и мне было 23 года, когда я начал заниматься борьбой, а потом ММА.

Эрик Браун всегда был моим тренером по боксу. Во время этого поединка (с Полом) он будет главным секундантом. Также он будет главным тренером во время тренировочного лагеря. Многие люди предлагали мне помощь. Например, Андре Уорд протянул руку помощи. Я не могу упустить возможность поработать с ним. Это большая честь для меня", — сказал Тайрон.

Поединок Вудли — Пол назначен на 28 августа.