Полусредневес UFC Роу: «В стиле Чимаева нет ничего страшного»

Американский полусредневес UFC Филип Роу порассуждал на тему возможного противостояния с непобежденным Хамзатом Чимаевым.

«Хамзат Чимаев отличный боец, но в его стиле нет ничего страшного. Он очень эффективен в том, чтобы выигрывать бои. Он постарается повалить сразу после стартового гонга, но он не пройдет мой гард. В конечно итоге я поднимусь на ноги и тогда», — написал Роу в Twitter.

На счету Роу 10 побед и 3 поражения, у Чимева — 12 побед в 12-ти поединках.