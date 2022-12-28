Полусредневес UFC Роу: «В стиле Чимаева нет ничего страшного»
Филип Роу порассуждал на тему возможного противостояния с непобежденным Чимаевым
Американский полусредневес UFC Филип Роу порассуждал на тему возможного противостояния с непобежденным Хамзатом Чимаевым.
«Хамзат Чимаев отличный боец, но в его стиле нет ничего страшного. Он очень эффективен в том, чтобы выигрывать бои. Он постарается повалить сразу после стартового гонга, но он не пройдет мой гард. В конечно итоге я поднимусь на ноги и тогда», — написал Роу в Twitter.
На счету Роу 10 побед и 3 поражения, у Чимева — 12 побед в 12-ти поединках.
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