Альварес считает, что Гэтжи нужно дать титульный бой раньше Махачева

Бывший чемпион UFC в легком весе Эдди Альварес прокомментировал спор между Хабибом Нурмагомедовым и Джастином Гэтжи.

«Я уважаю Хабиба Нурмагомедова, но Гэтжи нужно дать титульный шанс раньше Ислама Махачева. Ислам не дрался с первыми номерами рейтинга, чтобы завоевать 9-0. Джастин же сражался с четырьмя чемпионами и легендой округа Колумбия, заработав 6-3. Только одна дорога была честнее и правдивее. Правда всегда побеждает. Я бы предпочел 6-3», — написал Альварес в Twitter.

I respect @TeamKhabib but giving @Justin_Gaethje a shot over @MAKHACHEVMMA is only right , Islam fought 1 ranked opp to stay 9-0 .Justin fought 4 champions and a Legend in DC to be 6-3. Only One road was more honest and true. Truth always Wins . I'd rather b 6-3 ??? — Eddie Alvarez (@Ealvarezfight) November 12, 2021

Ранее Хабиб написал в Instagram, что Ислам Махачев заслуживает титульный бой, а Гэтжи нет, потому что он трижды проиграл в последних восьми боях.