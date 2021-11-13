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Альварес считает, что Гэтжи нужно дать титульный бой раньше Махачева

12:44
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Бывший чемпион UFC в легком весе Эдди Альварес прокомментировал спор между Хабибом Нурмагомедовым и Джастином Гэтжи.

«Я уважаю Хабиба Нурмагомедова, но Гэтжи нужно дать титульный шанс раньше Ислама Махачева. Ислам не дрался с первыми номерами рейтинга, чтобы завоевать 9-0. Джастин же сражался с четырьмя чемпионами и легендой округа Колумбия, заработав 6-3. Только одна дорога была честнее и правдивее. Правда всегда побеждает. Я бы предпочел 6-3», — написал Альварес в Twitter.

Ранее Хабиб написал в Instagram, что Ислам Махачев заслуживает титульный бой, а Гэтжи нет, потому что он трижды проиграл в последних восьми боях.

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