Альварес считает, что Гэтжи нужно дать титульный бой раньше Махачева
12:44
Бывший чемпион UFC в легком весе Эдди Альварес прокомментировал спор между Хабибом Нурмагомедовым и Джастином Гэтжи.
«Я уважаю Хабиба Нурмагомедова, но Гэтжи нужно дать титульный шанс раньше Ислама Махачева. Ислам не дрался с первыми номерами рейтинга, чтобы завоевать 9-0. Джастин же сражался с четырьмя чемпионами и легендой округа Колумбия, заработав 6-3. Только одна дорога была честнее и правдивее. Правда всегда побеждает. Я бы предпочел 6-3», — написал Альварес в Twitter.
Ранее Хабиб написал в Instagram, что Ислам Махачев заслуживает титульный бой, а Гэтжи нет, потому что он трижды проиграл в последних восьми боях.
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