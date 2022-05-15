Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 20:25

Али Абдель-Азиз призвал организовать бой Махачева с Дариушем за вакантный пояс UFC

Ислам Бабаджанов
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Али Абдель-Азиз, менеджер россиянина Ислама Махачева, считает, что его клиент должен сразиться за вакантный пояс UFC в легком весе не с Чарльзом Оливейрой, а с Бенеилом Дариушем.

«СМИ, должен ли Оливейра драться в следующем поединке за титул? По моему мнению, больше других этого заслуживают Бенеил Дариуш и Ислам Махачев», — написал Абдель-Азиз в Twitter.

На счету Махачева 22 победы и 1 поражение, у Дариуша — 21 победа, 4 поражений и 1 ничья.

Титул UFC в легком весе принадлежал Оливейре, однако бразилец не смог сделать вес перед поединком против Джастина Гэтжи и его лишили титула чемпиона, несмотря на победу.

Ислам Махачев
Чарльз Оливейра
0
Читайте также
Самая красивая гимнастка СССР спилась и умерла в одиночестве
Ваноли не сдал экзамен. Показательное выступление «Спартака» перед финалом Кубка России и его итоги
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Конор Макгрегор: «Я покупаю «Твиттер»
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости