Али Абдель-Азиз призвал организовать бой Махачева с Дариушем за вакантный пояс UFC

Али Абдель-Азиз, менеджер россиянина Ислама Махачева, считает, что его клиент должен сразиться за вакантный пояс UFC в легком весе не с Чарльзом Оливейрой, а с Бенеилом Дариушем.

«СМИ, должен ли Оливейра драться в следующем поединке за титул? По моему мнению, больше других этого заслуживают Бенеил Дариуш и Ислам Махачев», — написал Абдель-Азиз в Twitter.

На счету Махачева 22 победы и 1 поражение, у Дариуша — 21 победа, 4 поражений и 1 ничья.

Титул UFC в легком весе принадлежал Оливейре, однако бразилец не смог сделать вес перед поединком против Джастина Гэтжи и его лишили титула чемпиона, несмотря на победу.