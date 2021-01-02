Менеджер Хабиба не верит в возвращение Нурмагомедова: «Его сложно уговорить финансово»

Менеджер чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагмедова — Али Абдель-Азиз — считает, что его клиенту по-прежнему неинтересен реванш с Конором Макгрегором.

Бой между Нурмагомедовым и Макгрегором состоялся 6 октября 2018 года. Российский боец победил болевым приемом в четвертом раунде, защитив титул чемпиона UFC в легком весе. В октябре 2020-го Нурмагомедов объявил о завершении карьеры. Макгрегор проведет ближайший поединок в ночь на 24 января в Абу-Даби на турнире UFC 257, соперником ирландца станет американец Дастин Порье.

«Будет ли победа Макгрегора [над Порье] что-нибудь значить? Я не знаю, — сказал Абдель-Азиз в интервью TMZ. — Но я думаю, она будет важна для фанатов, а с финансовой точки зрения это [реванш с Хабибом] просто огромный бой. Но мы знаем Хабиба — его сложно уговорить финансово.

Мой человек Дана Уайт и Хабиб собираются встретиться. Думаю, они встретятся в Абу-Даби, а после этого Хабиб полетит в Вегас, там они пообедают, и мы разберемся с этим. Это бизнес больших мальчиков.

Хабиб выбил все дерьмо из Конора. Он делал с ним все, что хотел. Он бил его в стойке, он бил его в борьбе, он бил его в партере. Он сломал его душу. Нам наплевать на него [на Макгрегора]. Кто-то может сказать про 100 миллионов долларов или что-то вроде этого. Но я не думаю, что можно убедить Хабиба вернуться. Я не давил на него, много не расспрашивал его об этом. Я оставил его в покое".