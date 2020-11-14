Экс-чемпион Bellator Александр Шлеменко в беседе с «СЭ» прокомментировал драку Адама Яндиева и Сергея Харитонова.

— Обычная бытовая ситуация. Я был удивлен, что Адам так себя повел и тем, что голова Сергея так хорошо держит удар, — сказал Шлеменко «СЭ». — Мы лично с Адамом виделись, общались, но я бы не сказал, что мы знакомы. Это еще со времен моего противостояния со Славой Василевским.

Мы не знаем всю ситуацию, поэтому тяжело давать оценку. Я немного скажу в защиту Яндиева. Они отходят в сторону, выражение лица у них недружеское. Сергей должен быть готов к такому развитию событий. Мне показалось, что разговор шел на повышенных тонах. Если бы Адам налетел сзади, тогда можно было бы говорить, что он поступил подло. Однако у Сергея оказалась крепкая голова, он выдержал эти жесткие удары. Возможно, он рассчитывает на свою крепкую челюсть, поэтому и держит руку в кармане.

Однозначно это все ненормально, они оба — медийные люди. Со стороны Адама показывать такое поведение в публичном месте — неправильно. Он таким образом дает повод тем, кто на него равняется, вести себя точно так же. Они же могли закрыться в отдельной комнате и выяснить отношения. Сейчас просто за свои поступки нужно ответить. Посмотрим, что будет дальше. Этот вопрос должен решаться в публичном пространстве. Судя по всему, мы пока увидели только начало этого конфликта. (Илья Андреев)