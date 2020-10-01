Александр Шлеменко: «Быть бойцом намного сложнее, чем футболистом и хоккеистом»

Быть бойцом намного сложнее, чем футболистом или хоккеистом, заявил в интервью «СЭ» бывший чемпион Bellator в среднем весе Александр Шлеменко.

«Мы — бойцы, и наша работа, я считаю, намного сложнее, чем у хоккеистов и футболистов, а гонорары у нас, по сравнению с ними, только на шнурки да полотенца, — сказал Шлеменко. — Почему сложнее? Риски больше. Футболист или хоккеист может стабильно выступать чаще, там меньше риск травм. Наш вид спорта опасен тем, что можно значительно потерять здоровье, потерять жизнь. Прецеденты уже были. Не спорю, в хоккее тоже были случаи, но они были связаны немного с другим. Выступать на высоком уровне в ММА каждую неделю, как в футболе и хоккее, нереально. У тебя малое количество боев и малое количество лет на это — каждому отведено по-разному».

«Немногие люди хотят рисковать своим здоровьем и приходить в наш спорт, потому что он опасный, — отметил боец. — Конечно же, тебя ведь будут бить. В хоккее тебя бить не будут, хотя и могут, не спорю. Опять же, это мое мнение. Я не говорю, что хоккей — легкий вид спорта, он, безусловно, тяжелый, просто тяжесть разная и переносится по-разному».

На счету 36-летнего Шлеменко 59 побед и 13 поражений в ММА. Он выступает с 2004 года. (Илья Андреев)