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Александр Емельяненко заявил, что чувствует себя на 18 лет

18:20
Александр Емельяненко. Фото Instagram
Александр Емельяненко. Фото Instagram
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Российский боец ММА Александр Емельяненко заявил, что не чувствует себя возрастным спортсменом. 2 августа ему исполнилось 40 лет. В среду Емельяненко посетил турнир первого юниорского ММА-промоушена Pride JFC.

— Вот смотрю на молодежь — с удовольствием бы подрался с 18-летними. Мне 18 лет! — сказал Емельяненко «СЭ».

— 40 лет недавно исполнилось...

— Зачем ты мне напомнил об этом?! (Смеется.)

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/martial/mma/reviews/aleksandr-emelyanenko-pro-dacika-tarasova-dzhigana-haritonova-fedora-boy-s-ismailovym-kino-i-edu-1825987/

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Илья Андреев все материалы автора

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