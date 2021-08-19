Александр Емельяненко заявил, что чувствует себя на 18 лет

Российский боец ММА Александр Емельяненко заявил, что не чувствует себя возрастным спортсменом. 2 августа ему исполнилось 40 лет. В среду Емельяненко посетил турнир первого юниорского ММА-промоушена Pride JFC.

— Вот смотрю на молодежь — с удовольствием бы подрался с 18-летними. Мне 18 лет! — сказал Емельяненко «СЭ».

— 40 лет недавно исполнилось...

— Зачем ты мне напомнил об этом?! (Смеется.)