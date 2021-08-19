Александр Емельяненко заявил, что чувствует себя на 18 лет
18:20
Российский боец ММА Александр Емельяненко заявил, что не чувствует себя возрастным спортсменом. 2 августа ему исполнилось 40 лет. В среду Емельяненко посетил турнир первого юниорского ММА-промоушена Pride JFC.
— Вот смотрю на молодежь — с удовольствием бы подрался с 18-летними. Мне 18 лет! — сказал Емельяненко «СЭ».
— 40 лет недавно исполнилось...
— Зачем ты мне напомнил об этом?! (Смеется.)
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/martial/mma/reviews/aleksandr-emelyanenko-pro-dacika-tarasova-dzhigana-haritonova-fedora-boy-s-ismailovym-kino-i-edu-1825987/
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