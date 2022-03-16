«Ждите новостей». Александр Емельяненко продолжает тренировки и намекает на новый бой

Александр Емельяненко выложил в Telegram новые фотографии с тренировки

Российский боец Александр Емельяненко выложил в Telegram-канал фотографии с тренировок и намекнул на новый бой.

«Продолжаю тренировки, ждите новостей. Всем хорошего и продуктивного дня», — написал под фото Емельяненко.

https://t.me/AlexanderEmelianenko/11?single

Последний бой Емельяненко был в прошлом году в рамках шоу Hardcore FC. Он победил решением судей ветерана ММА Джеффа Монсона.