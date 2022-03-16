«Ждите новостей». Александр Емельяненко продолжает тренировки и намекает на новый бой
Александр Емельяненко выложил в Telegram новые фотографии с тренировки
Российский боец Александр Емельяненко выложил в Telegram-канал фотографии с тренировок и намекнул на новый бой.
«Продолжаю тренировки, ждите новостей. Всем хорошего и продуктивного дня», — написал под фото Емельяненко.
Последний бой Емельяненко был в прошлом году в рамках шоу Hardcore FC. Он победил решением судей ветерана ММА Джеффа Монсона.
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