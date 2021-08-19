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Александр Емельяненко уверен в победе над Дациком: «Он жирный и показал наимертвейший бой»

18:40
Вячеслав Дацик. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Вячеслав Дацик. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Российский боец ММА Александр Емельяненко не сомневается в том, что победит Вячеслава Дацика, если бой между ними состоится. 13 августа Дацик на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ» победил единогласным решением судей Данияла Эльбаева. Бой прошел по правилам бокса.

— Что ждет Дацика, если бой между вами состоится?

— Нокаут. Спать его отправлю.

— Его бой с Даниялом Эльбаевым смотрели?

— Нет. Но слышал, что бой был наимертвейшим. Ничего он толком не показал. Не понимаю, зачем таких бойцов выпускают на ринг. Им надо где-нибудь на закрытых турнирах, в закрытых заведениях, помещениях нужно драться. А не на публику выходить.

— Такое ощущение, что когда говорите о потенциальных соперниках, именно про Дацика говорите с неохотой. Есть такое?

— Не знаю... А что о нем говорить? Толстый, жирный, неуклюжий Дацик. Не умеющий драться.

В среду 40-летний Емельяненко посетил турнир первого юниорского ММА-промоушена Pride JFC.

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/martial/mma/reviews/aleksandr-emelyanenko-pro-dacika-tarasova-dzhigana-haritonova-fedora-boy-s-ismailovym-kino-i-edu-1825987/

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Илья Андреев все материалы автора

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