Александр Емельяненко уверен в победе над Дациком: «Он жирный и показал наимертвейший бой»
Российский боец ММА Александр Емельяненко не сомневается в том, что победит Вячеслава Дацика, если бой между ними состоится. 13 августа Дацик на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ» победил единогласным решением судей Данияла Эльбаева. Бой прошел по правилам бокса.
— Что ждет Дацика, если бой между вами состоится?
— Нокаут. Спать его отправлю.
— Его бой с Даниялом Эльбаевым смотрели?
— Нет. Но слышал, что бой был наимертвейшим. Ничего он толком не показал. Не понимаю, зачем таких бойцов выпускают на ринг. Им надо где-нибудь на закрытых турнирах, в закрытых заведениях, помещениях нужно драться. А не на публику выходить.
— Такое ощущение, что когда говорите о потенциальных соперниках, именно про Дацика говорите с неохотой. Есть такое?
— Не знаю... А что о нем говорить? Толстый, жирный, неуклюжий Дацик. Не умеющий драться.
В среду 40-летний Емельяненко посетил турнир первого юниорского ММА-промоушена Pride JFC.
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/martial/mma/reviews/aleksandr-emelyanenko-pro-dacika-tarasova-dzhigana-haritonova-fedora-boy-s-ismailovym-kino-i-edu-1825987/
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