Александр Емельяненко рассказал, почему не раскрывает причину первого срока

Российский боец ММА Александр Емельяненко в интервью «СЭ» рассказал, почему не раскрывает, по какой причине сел в тюрьму в первый раз.

Известно, что Емельяненко в конце 1990-х — начале 2000-х провел в заключении 3,5 года.

— Сейчас, по прошествии времени, уже можете рассказать, за что сидели в первый раз? — вопрос бойцу.

— Да не хотелось бы, там такие имена будут всплывать... Люди на сегодняшний день вроде бы исправились, ведут правильный образ жизни. Мне-то скрывать нечего, но это очень большой тенью ляжет на них. 90-е...

На счету 38-летнего Емельяненко 28 побед, 7 поражений и 1 ничья в ММА. Александр выступает с 2003 года. (Илья Андреев)

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