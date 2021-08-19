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Александр Емельяненко рассказал о физической форме: «Бегаю по 6-9 км»

19:00
Александр Емельяненко. Фото Instagram
Александр Емельяненко. Фото Instagram
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Российский боец ММА Александр Емельяненко заявил в интервью «СЭ», что его ничего не беспокоит в своей физической форме. В сентябре Емельяненко должен провести бой по правилам бокса (но в перчатках для ММА) с Артемом Тарасовым на турнире промоушена «Наше Дело».

— Я в порядке, — сказал Емельяненко. — Хорошо дышу, отлично бегаю, у меня хорошо летят руки. В пятницу будут спарринги. Меня все устраивает.

— С кем будете спарринговать?

— Пока не знаю. С боксерами-профессионалами.

— А бегаете обычно по сколько?

— По шесть — девять километров.

В среду 40-летний Емельяненко посетил турнир первого юниорского ММА-промоушена Pride JFC.

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/martial/mma/reviews/aleksandr-emelyanenko-pro-dacika-tarasova-dzhigana-haritonova-fedora-boy-s-ismailovym-kino-i-edu-1825987/

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Илья Андреев все материалы автора

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