Александр Емельяненко рассказал о физической форме: «Бегаю по 6-9 км»

Российский боец ММА Александр Емельяненко заявил в интервью «СЭ», что его ничего не беспокоит в своей физической форме. В сентябре Емельяненко должен провести бой по правилам бокса (но в перчатках для ММА) с Артемом Тарасовым на турнире промоушена «Наше Дело».

— Я в порядке, — сказал Емельяненко. — Хорошо дышу, отлично бегаю, у меня хорошо летят руки. В пятницу будут спарринги. Меня все устраивает.

— С кем будете спарринговать?

— Пока не знаю. С боксерами-профессионалами.

— А бегаете обычно по сколько?

— По шесть — девять километров.

В среду 40-летний Емельяненко посетил турнир первого юниорского ММА-промоушена Pride JFC.