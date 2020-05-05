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Александр Емельяненко рассказал, как он нашел своего интернет-хейтера и напугал его

21:54
Александр Емельяненко. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Александр Емельяненко. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Российский боец ММА Александр Емельяненко провел прямой эфир в Instagram с рэпером Птахой (Давидом Нуриевым). Он рассказал о встрече с человеком, который писал гадости в интернете в его адрес.

— Я как-то вычислил одного дурачка, — сказал Емельяненко. — Взял его за ухо, а он обоссался. Сказал ему: «Фу, ну что ты». Подошел к нему и сказал: «Ну, что ты писал?». И у него потекло. У кого все хорошо, тот не воюет в интернете, а живет и радуется жизни. Я таких называю говноедами.

38-летний Александр Емельяненко одержал 29 побед в ММА (21 нокаут) при семи поражениях и одной ничьей.

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