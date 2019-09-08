Александр Емельяненко поздравил Хабиба и призвал его подтянуть ударную технику

Российский боец ММА Александр Емельяненко — о победе Хабиба Нурмагомедова над Дастином Порье.

-Первое, что хочу — это поздравить Хабиба с заслуженной победой. Хабиб — молодец, Хабиб — чемпион. Перетерпел. Бой был непростой, нелегкий, — сказал Емельяненко в Instagram. — Я вчера переживал, кричал перед телевизором. Голос осип. Молодец Хабиб, молодец. Заставил понервничать. В итоге это все это вознаградилось радостью за тебя. Хабиба сейчас будет изучать весь бойцовский мир, и под него будут готовиться как бойцы, так и ударники. У него отстающая часть — это ударная техника. Ударники будут стараться перетерпеть и защищаться хоть как-то от борьбы и стараться побить его в стойке, использовать его более слабые стороны. Хабибу нужно подтянуть ударную технику, если он собирается боксировать с Флойдом Мейвезером. Сейчас нужно уделить внимание боксу и работать, перестроить немножко мышцы борцовские на подвижность боксерскую. Ему нужна боксерская выносливость. Над этим думаю, стоит поработать, чтобы сделать красивый бой с Мевйвезером.

Хабиб Нурмагомедов победил Дастина Порье в главном поединке UFC 242.

Доминатор. Хабиба невозможно победить, это машина