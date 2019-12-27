Александр Емельяненко поставил лайк посту Кокляева про выпивку. Исамилов отреагировал

Российский боец ММА Александр Емельяненко лайкнул запись своего бывшего соперника Михаила Кокляева в Instagram.

— Пить или не пить? Вот в чем вопрос, дорогие друзья?, — написал Кокляев, опубликовав видео, где он с бутылкой пива находится в челябинской пивной лаборатории.

Пост прокомментировал Магомед Исмаилов, который может стать следующим соперником Емельяненко.

Не сомневался, что Александр Емельяненко лайкнет. Я же скажу так — не пить! Категорически даже чуть-чуть! В любом случае это загонит в яму! От пивка, женский гормон в теле гуляет, живот растет и титьки (как у женщины) любое спиртное употребляемое внутрь для отдыха, рано или поздно приведёт к алкоголизму! Ну или к отвратительному внешнему виду! Не пить, Миша, и как можно громче кричать об этом!

Ранее Емельяненко нокаутировал Кокляева в первом раунде поединка, который был проведен по правилам бокса. При этом Александр ранее заявил, что готов принять вызов на бой от Рамзана Кадырова.