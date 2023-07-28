Александр Емельяненко — об алкозависимости: «Мое окружение не знало как меня вытянуть из этого болота»

Российский тяжеловес Александр Емельяненко подробно рассказал об алкогольной зависимости.

В настоящее время спортсмен находится на реабилитации в Ингушетии.

«Пришел в магазин, сначала взял три бутылки вина красного, сухого, — сказал Емельяненко на видео, опубликованном на своем YouTube-канале. — Мне рассказывали, что сухое красное вино полезно для организма. Потом перешел на более крепкие спиртные напитки, потому что за вином мне надоело каждый раз ходить, а ящик тяжело в руках нести. Перешел на виски. Поначалу думал: «Что такого? Справлюсь, сейчас выправлюсь». И мне понравилось, втянулся в этот образ жизни, стал уже зависим от выпивки. Ну и уже начал пропускать тренировки, стал с кем-то общаться. Меня устраивал мой образ жизни, неправильный, и я его вел».

«Об этом узнало мое окружение, ну и не знало как меня вытянуть из этого болота. Я ложился в больницы, мне предоставляли вип-палаты, у меня закрыто было, свободное перемещение. Меня капали, процедуры какие-то назначали. Но потом я выходил, думаю: «Никто не узнает. Возьму пивка выпью!». Ну и опять начиналось с того же самого. Опять возвращался в это же болото».

В последнем поединке, который состоялся в конце мая на турнире «Борцовского клуба РЕН ТВ», Емельяненко болевым приемом на руку победил блогера Евгения Ершова