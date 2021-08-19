Александр Емельяненко готов драться с Сергеем Харитоновым в Bellator
Российский боец ММА Александр Емельяненко заявил в интервью «СЭ», что не против поединка с Сергеем Харитоновым в Bellator.
— Есть новости по поводу Bellator?
— Есть. Я попросил менеджера (Азамата Бостанова. — Прим. «СЭ»), чтобы он подал заявку на мое участие в этом турнире. Сейчас они ее рассматривают. Может быть, допустят, может быть, я там выступлю.
— Какого соперника хотели бы получить, если вас в кард включат?
— Хорошего, сильного.
— Сергей Харитонов сгодится? Он сейчас в Bellator.
— Да, сгодится и Харитонов.
— У него сейчас бой будет (в ночь на 21 августа с Чейком Конго. — Прим. «СЭ»). Будете смотреть?
— Не буду. Это не тот оппонент, за которым я наблюдаю.
В среду 40-летний Емельяненко посетил турнир первого юниорского ММА-промоушена Pride JFC.
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/martial/mma/reviews/aleksandr-emelyanenko-pro-dacika-tarasova-dzhigana-haritonova-fedora-boy-s-ismailovym-kino-i-edu-1825987/
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