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Александр Емельяненко готов драться с Сергеем Харитоновым в Bellator

19:20
Сергей Харитонов. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Сергей Харитонов. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Российский боец ММА Александр Емельяненко заявил в интервью «СЭ», что не против поединка с Сергеем Харитоновым в Bellator.

— Есть новости по поводу Bellator?

— Есть. Я попросил менеджера (Азамата Бостанова. — Прим. «СЭ»), чтобы он подал заявку на мое участие в этом турнире. Сейчас они ее рассматривают. Может быть, допустят, может быть, я там выступлю.

— Какого соперника хотели бы получить, если вас в кард включат?

— Хорошего, сильного.

— Сергей Харитонов сгодится? Он сейчас в Bellator.

— Да, сгодится и Харитонов.

— У него сейчас бой будет (в ночь на 21 августа с Чейком Конго. — Прим. «СЭ»). Будете смотреть?

— Не буду. Это не тот оппонент, за которым я наблюдаю.

В среду 40-летний Емельяненко посетил турнир первого юниорского ММА-промоушена Pride JFC.

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/martial/mma/reviews/aleksandr-emelyanenko-pro-dacika-tarasova-dzhigana-haritonova-fedora-boy-s-ismailovym-kino-i-edu-1825987/

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Илья Андреев все материалы автора

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