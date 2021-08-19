Александр Емельяненко готов драться с Сергеем Харитоновым в Bellator

Российский боец ММА Александр Емельяненко заявил в интервью «СЭ», что не против поединка с Сергеем Харитоновым в Bellator.

— Есть новости по поводу Bellator?

— Есть. Я попросил менеджера (Азамата Бостанова. — Прим. «СЭ»), чтобы он подал заявку на мое участие в этом турнире. Сейчас они ее рассматривают. Может быть, допустят, может быть, я там выступлю.

— Какого соперника хотели бы получить, если вас в кард включат?

— Хорошего, сильного.

— Сергей Харитонов сгодится? Он сейчас в Bellator.

— Да, сгодится и Харитонов.

— У него сейчас бой будет (в ночь на 21 августа с Чейком Конго. — Прим. «СЭ»). Будете смотреть?

— Не буду. Это не тот оппонент, за которым я наблюдаю.

В среду 40-летний Емельяненко посетил турнир первого юниорского ММА-промоушена Pride JFC.