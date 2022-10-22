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22 октября, 23:21

Алджамейн Стерлинг нокаутировал Ти Джея Диллашоу на UFC 280

Давид Хачатрян
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Действующий чемпион легчайшего дивизиона Алджамейн Стерлинг (21-3) успешно защитил титул чемпиона UFC во второй раз, одолев бывшего чемпиона Ти Джея Диллашоу (17-5) техническим нокаутом во втором раунде.

Бой состоялся 22 октября на UFC 280 в Абу-Даби (Объединенные Арабские Эмираты).

Стерлинг завоевал титул чемпиона в бою против Петра Яна (17-3) на UFC 259 в марте 2021-го, победив остановкой судьи. Первая защита титула у него прошла против того же Яна на UFC 273 в апреле 2022-го.

Махачев vs&nbsp;Оливейра, Ян&nbsp;vs О'Мэлли.Махачев — Оливейра, Ян — О'Мэлли и все бои UFC 280: онлайн трансляция
Алджамейн Стерлинг
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