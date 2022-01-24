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Сегодня, 18:28

Актер Дмитрий Дюжев дебютирует в роли ринг-анонсера

Ислам Бабаджанов
Корреспондент

Известный российский актер Дмитрий Дюжев дебютирует в роли ринг-анонсера.

«Для меня образцом является Баффер, но я не обещаю быть им. Обещаю, что в моем голосе будет поддержка», — сказал Дюжев на пресс-конференции, посвященной старту турнира «Матч ТВ»: «Тройной Удар».

Турнир «Тройной Удар» объединит три дисциплины: кулачные бои, кикбоксинг и ММА.

Соревнования пройдут в Москве с 26 по 28 января. Бои ММА пройдут 28 января в лиге AMC Fight Nights.

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