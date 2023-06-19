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Сегодня, 11:24

Актер Дэйв Батиста получил коричневый пояс по джиу-джитсу

Давид Хачатрян
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Дэйв Батиста.
Фото Соцсети

Американский актер и бывший рестлер Дэйв Батиста, известный по таким фильмам, как «Стражи Галактики» и «Мстители», рассказал о своем увлечении бразильским джиу-джитсу.

«Очень горжусь тем, что публикую это. Я начал заниматься джиу-джитсу в 2010 году, и, несмотря на то что в академии мне все давали под зад, я сразу же влюбился в этот вид единоборств. Это головоломка, которую мне никогда не разгадать, а если вы со мной знакомы, то знаете, что я одержим тем, что не могу разгадать. Это был сложный процесс с моим графиком работы, фактически я почти не тренировался с 2014 года, когда получил пурпурный пояс. Я возобновил тренировки в 2021 году. Прошлой осенью я посвятил себя прогрессу, и на этой неделе это наконец-то произошло», — написал Батиста в соцсетях.

Бразильским джиу-джитсу среди звезд также активно занимаются Марк Цукерберг и Том Харди.

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