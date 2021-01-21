Ахмедов побил рекорд по числу боев в UFC среди российских бойцов

Омари Ахмедов на турнире UFC on ESPN 20 (UFC Fight Island 8) установил единоличный рекорд по числу боев в UFC среди российских бойцов — 14.

Шоу прошло в среду в Абу-Даби. Ахмедов одержал победу над британцем Томом Брисом удушающим приемом во втором раунде. Всего у Ахмедова 9 побед, 4 поражения и 1 ничья в UFC. На втором месте по числу боев в UFC среди россиян Рустам Хабилов (10-3) и Алексей Олейник (8-5), далее следует Хабиб Нурмагомедов (12-0).

Олейник должен повторить рекорд Ахмедова 20 февраля — его ждет поединок с Крисом Даукаусом. Хабилов же покинул UFC и подписал контракт с Bellator, а Нурмагомедов в октябре прошлого года объявил о завершении бойцовской карьеры.