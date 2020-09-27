Рано утром 27 сентября в Абу-Даби (ОАЭ) пройдет турнир UFC 253. В главном бою шоу на Бойцовском острове в октагоне сойдутся чемпион промоушена в среднем весе Исраэль Адесанья из Нигерии и претендент на его пояс Паулу Коста из Бразилии.

Ориентировочное время начала боя Адесанья vs Коста — 7.00 27 сентября (по Москве).

Вечер UFC 253 можно смотреть с помощью UFC Fight Pass на сайте лиги. Также трансляцию боев в прямом эфире ведет UFC ТВ (доступен на видеосервисе More.tv, мультимедийной платформе Wink и для подписчиков Ростелеком и Триколор).

Со-главный бой UFC 253 — Доминик Рейес (США) и Ян Блахович (Польша) за вакантный титул чемпиона в полутяжелом весе.

Основной кард в 5.00 (по московскому времени) откроет бой Зубайра Тухугов (Россия) vs Хаким Даводу (Канада) в полулегком весе.

UFC 253 Адесанья — Коста и Тухугов — Даводу: расписание боев и трансляция турнира