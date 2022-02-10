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Сегодня, 02:22

Исраэль Адесанья: «Теперь я второй самый высокооплачиваемый боец UFC после Конора»

Адесанья доволен подписанием нового контракта с UFC
Никита Горшенин
Корреспондент

Чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья поделился эмоциями после подписания нового контракта с промоушеном.

«Я подписал сумасшедший контракт с UFC, — сказал Адесанья на медиа-дне к UFC 271. — Джефф (видеоператор и фотограф — прим.) спросил у меня: «Ты рад?». И это огромный контракт, б*** реально огромный. Юджин был в экстазе, его накрыли эмоции... Но меня этот контракт пока не свалил наповал.

Потому что если бы все упиралось в деньги, я бы мог закончить карьеру еще три боя назад. В финансовом плане у меня есть база, моими деньгами управляет умнейший человек. Но вся эта история не упирается в деньги. Да, я люблю деньги, я дерусь за деньги, но не ради денег. Я дерусь ради наследия, ради боевых искусств, ради саморазвития. Сколько именно буду получать по новому контракту? Не могу сказать. Думаю, я сейчас второй самый высокооплачиваемый боец ростера после Конора".

В ночь на 13 февраля Адесанья подерется с Робертом Уиттакером на UFC 271 в Хьюстоне.

Исраэль Адесанья
ММА
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