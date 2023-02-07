Абубакар Нурмагомедов подерется с Карлстоном Харрисом 11 марта на UFC Fight Night 219

Российский полусредневес Абубакар Нурмагомедов (17-3) встретится с Карлстоном Харрисом (17-5) 11 марта на UFC Fight Night 219 в Лас-Вегасе, США. Об этом сообщает журналист Алекс Бегунин в Twitter.

В прошлом бою Нурмагомедов победил Гаджи Омаргаджиева (13-2) единогласным решением судей на UFC 280. Турнир состоялся 22 октября 2022-го в Абу-Даби, Объединенные Арабские Эмираты.

Харрис в последнем поединке уступил Шавкату Рахмонову (16-0) нокаутом в первом раунде. Бой состоялся 5 февраля 2022-го на UFC Fight Night 200 в Лас-Вегасе, США.