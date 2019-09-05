Российский боец Шамиль Абдурахимов выразил уверенность в том, что американец Дастин Порье не сможет оказать серьезного сопротивления россиянину Хабибу Нурмагомедову в бою за титул чемпиона UFC в легком весе.

— У каждого бойца есть шанс выиграть. Сам Хабиб говорит, что он превосходит Дастина во всем. Думаю, так и есть, — цитирует Абдурахимова RT.

— Вы тоже считаете, что Порье наголову слабее Нурмагомедова?

— Да. Нурмагомедов на другом уровне. Достаточно вспомнить поединок между Порье и Холлоуэем. Посмотрите на Макса — он очень худощав, но Дастин ни разу не перевёл его в партер. Это говорит о том, на что он способен в грэпплинге.

— Отец Хабиба заявил, что Порье способен продержаться не более 7-8 минут в бою с Нурмагомедовым. Согласны?

— Абдулманап — опытный тренер. За его плечами работа со многими учениками. Если он так считает, то ему можно верить.

— Нет опасений, что Нурмагомедов может подойти к бою с Порье недостаточно собранным, так как он — неоспоримый фаворит в глазах как экспертов, так и болельщиков?

— Нет. Хабиб понимает, где он. Осознает, что расслабляться нельзя. Не могу сказать, что я всерьёз опасаюсь за его настрой.