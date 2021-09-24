Абдурахимов — о чемпионе UFC Нганну: «Для меня он удобный соперник»

Российский тяжеловес UFC Шамиль Абдурахимов порассуждал на тему потенциального противостояния с действующим чемпионом дивизиона камерунцем Франсисом Нганну.

«Он как боец был бы для меня удобен, — сказал Абдурахимов в интервью «СЭ». — Для меня, чем другие бойцы, он был бы для мен удобен. Ну, чем те, у кого борцовский стиль, Фрэнсис был бы для меня удобен. В стойке я не первый раз… У меня тоже нормальная школа, багаж есть. У меня и любительская карьера есть».

«Передышал бы я Нганну? Не могу ничего сказать по поводу пяти раундов. Но три раунда я бы спокойно дал жару с ним. Тогда каждый раз, когда у нас был бой, у нас по три раунда было».

Занимающий 7-ю строчку в рейтинге тяжеловесов UFC Абдурахимов проведет следующий бой в ночь на 26 сентября на турнире UFC 266 в Вегасе. На счету 40-летнего россиянина 20 побед и 5 поражений. Соперник — американец Крис Дакас.