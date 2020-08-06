Абдулвахабов и Сарнавский проведут чемпионский поединок на АСА 111

Российские бойцы ММА Азиз Абдулвахабов и Александр Сарнавский сразятся за титул чемпиона в легком весе на турнире АСА 111. Об этом сообщает пресс-служба промоушена.

Сообщается, что их поединок возглавит турнир. Соревнования пройдут в Москве 19 сентября.

31-летний Абдулвахабов провел 19 поединков в ММА и одержал 17 побед (семь нокаутов) при двух поражениях. У 31-летнего Сарнавского 36 боев, 31 победа (шесть нокаутов) и пять поражений.