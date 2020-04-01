Абдулманап Нурмагомедов: «В тренировочный лагерь Хабиба вложено в пять раз больше, чем обычно»

Отец и тренер чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова (28-0) — Абдулманап Нурмагомедов — сообщил «СЭ», что тренировочный лагерь его сына к бою с американцем Тони Фергюсоном (25-3) получился в пять раз дороже, чем обычно.

Поединок должен состояться 18 апреля на шоу UFC 249. В UFC планируют организовать шоу в США. Хабиб заявил, что у него есть трудности с тем, чтобы покинуть Россию. Это связано со всевозможными ограничениями, введенными из-за пандемии коронавируса.

— Лагерь Хабиба — это дорогое удовольствие. Сколько в него было вложено на этот раз?

— В пять раз больше, чем обычно. Очень много людей — собрали большую команду, перелеты. Вот эта ситуация с полетом в Эмираты, обратно сюда. Считаю, что это был один из лучших лагерей.

Нурмагомедов провел пять недель в США, после чего отправился в ОАЭ, поскольку в UFC ему сказали, что бой на 99 процентов пройдет там. Однако его не пустили в эту страну, после чего Хабиб отправился в Россию. (Илья Андреев, Владимир Подкаменев)