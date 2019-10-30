Абдулманап Нурмагомедов: «Конора уничтожают. Топ-6 рейтинга UFC его даже не почувствует»

Отец и тренер чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова — Абдулманап Нурмагомедов — считает, что Конор Макгрегор уже не является серьезным соперником для лучших легковесов мира.

По мнению Нурмагомедова-старшего, хорошим противником для Макгрегора сейчас стал бы россиянин Ислам Махачев (19 побед, 1 поражение в ММА).

— Махачев разрушает все на своем пути и идет к своей цели, — сказал тренер в интервью пресс-службе Fight Nights. — Через бой-два, думаю, будет в самый раз для Ислама выступить за пояс. А для Конора вернуться в гонку будет тяжело. Он же 3,5 года не выигрывал. Все говорит и говорит. Но людям нужны бои. Раньше у него получалось, а теперь его уничтожают. Думаю, первая шестерка его уже не почувствствует. Сейчас другой уровень. Подтянулись молодые ребята.

6 октября 2018 года Макгрегор проиграл Хабибу Нурмагомедову в четвертом раунде. До этого он не выступал два года. 12 ноября 2016 года ирландец нокаутировал американца Эдди Альвареса — это последняя победа Конора в ММА.