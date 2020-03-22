44-летний российский боец заявил, что из-за коронавируса лишился огромных денег

Российский боец АСА Марат Балаев в интервью «СЭ» прокомментировал перенос шоу АСА 106 с 27 марта на 21 августа. Турнир должен должен состояться в Санкт-Петербурге, соперник 44-летнего Балаева — бразилец Леонардо Лимбергер (13-1).

За полтора месяца до изначальной даты поединка Балаев получил тяжелую травму, но вне стал сниматься с боя.

— Не было мысли сниматься с боя?

— У меня не было, а у людей были. Хотя в начале была мысль, что это крестообразные связки, я был очень напряжен. Когда узнал, что крестообразные на месте, обрадовался и был готов так выскочить. Решил, что все хорошо — едем дальше. Я понимал, что с соперником можно и побороться будет, и побоксировать. Я понимал, что подвижности я лишен. В бою можно было побороться, если не получится — использовать план Б, ближний бой, ломать соперника, как было в бою с Жамалдаевым. Других вариантов не было.

— Обычно после таких травм бойцы снимаются?

— Обычно да. Но есть, конечно, безбашенные. Такие как Петр Ян, который со сломанной крестообразной пошел биться. А так в основном снимаются, конечно.

— Бой перенесен на 21 августа. Учитывая, что у вас была такая травма — это хорошо для вас?

— Я только провел бой, расписания на 2020 год не было, и я кайфовал, отдыхал. А потом расписание появилось, мне назначили бой в марте. Титульник предложили. На подготовку мало времени, но от титульников не отказываются. А потом говорят, что не получается титульник. Я говорю: ну давай то, что получается. Предложили турнир в Питере, я согласился, они же делают ставку на меня, чтобы народ собрать. Не нужно организацию подводить.

На бой нужно было выйти, потому у меня были финансовые задолженности. Если кто-то рассказывает, что он бьется, чтобы молодежь привлекать к спорту — это понятно. Но я бьюсь, чтобы кормить семью, близких, родственников, чтобы выплачивать кредиты. Я был уверен, что выиграю, я очень серьезно готовился. Хотел досрочно закончить бой, желательно сделать красивый нокаут. Я под это готовился. Я был уверен в себе. Зачем мне ждать августа, я сейчас бы нокаутировал его. А в августе-сентябре провел следующий бой. А потом еще в декабре в Питере. Мне чем больше, тем лучше. Главное, чтобы здоровье позволяло.

— Можно ли сказать, что коронавирус продлил вашу карьеру на полгода?

— Коронавирус отобрал у меня огромные деньги, которые я должен был за бой получить. Причем подготовка вся уже закончилась. Я уже согнал восемь килограммов. Прямо на финише у меня забрали эти деньги. Я не ною, знаю, что нечего ныть, потому что весь мир в такой ситуации. Люди теряют деньги, бизнес, есть летальные исходы. Поэтому стараюсь не ныть. Но когда ты очень сильно выложился, а бой не состоялся, можно немножко съехать. Как мне написал один человек в комментарии, смотри не забухай до августа. Поэтому я стараюсь за собой следить. Но обидно, что рассчитываешь на одно, а деньги мимо пролетели. Ситуация подбешивает. Главное, чтобы до августа все закончилось.

— Сколько вы еще будете выступать?

— Не знаю, у меня два боя осталось в ACA. Отобьюсь их, а потом смотря какие предложения у меня будут, смотря как здоровье покажет себя. Буду делать выводы. Размениваться на мелочь я точно не буду, потому что здоровье страдает нехило.

На счету Балаева, выступающего в полулегком весе (до 65,8 кг), 11 побед и 2 поражения в ММА. Он начал заниматься смешанными единоборствами в 2013 году — после того, как 10 лет провел в тюрьме. Дебютировал спустя восемь месяцев после выхода на свободу. (Илья Андреев)