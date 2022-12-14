Дрикус Дю Плесси назвал бойца, который победит Алекса Перейру

28-летний южноафриканец Дрикус Дю Плесси (18-2) считает, что в следующем году он будет одним из претендентов на титул, а Алекс Перейра (7-1) потеряет титул чемпиона UFC.

«Я удивлюсь, если в следующем году не буду драться за титул, — сказал Дю Плесси на The MMA Hour. — Я говорил, что до конца года попаду в топ-10, и это произошло. Я искренне верю, что после еще двух побед буду в тройке лучших.

Кто к тому моменту будет чемпионом? Иззи или Роб Уиттакер. Не думаю, что Перейра останется чемпионом. Алекс — отличный боец, но я считаю, что Роберт Уиттакер его победит. Алекс большой, он бьет как грузовик. Но стили делают бои, и стиль Уиттакера подходит для победы над Алексом".

Даррен Тилл проиграл Дю Плесси (18-5) сабмишном в третьем раунде. Бойцы получил бонус «Бой вечера». Поединок состоялся 10 декабря на UFC 282 на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.