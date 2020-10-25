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«Я заслужил уйти красиво». Хабиб Нурмагомедов обратился к UFC

00:14
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Российский боец ММА Хабиб Нурмагомедов одержал победу над американцем Джастином Гэтжи на турнире UFC 254 и в очередной раз отстоял свой чемпионский титул. После боя россиянин объявил о решении завершить карьеру и обратился со словами благодарности к руководству UFC.

«Я заслужил уйти именно сейчас, — сказал Хабиб. — У меня рекорд 29-0, поэтому могу себя считать лучшим в промоушене вне зависимости от весовой категории. Я заслужил уйти красиво. Дана Уайт, спасибо, что дали мне шанс».

Хабиб — Гэтжи: онлайн главного боя UFC 254

Хабиб Нурмагомедов – Джастин Гэтжи (Гейджи): главное о бое UFC 254, новости, обзоры, видео, онлайн трансляция, реакция

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Материалы сюжета: Хабиб Нурмагомедов: победа над Гэтжи, 29-0 и завершение карьеры




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