Хабиб рассказал о причине госпитализации Умара Нурмагомедова

Хабиб Нурмагомедов пожелал выздоровления своему двоюродному брату, Умару Нурмагомедову, который был госпитализирован в Дубае. 24-летний боец попал в больницу с высокой температурой и рвотой за неделю до турнира UFC 254.

«Последние несколько дней Умар пролежал в отеле с высокой температурой, которая была вызвана стафилококковой инфекцией. Несмотря на это он и вся наша команда были настроены, что он выступит 24 октября. Сегодня утром перед нашим вылетом в Абу-Даби ему стало хуже и его госпитализировали в Дубае. Выздоравливай, братишка, значит, так было суждено», — написал у себя в Instagram Хабиб Нурмагомедов.

Из-за госпитализации бой Умара против казахстанца Сергея Морозова в рамках турнира UFC 254 отменен.

Ранее команда Хабиба прибыла в Абу-Даби для подготовки к турниру UFC 254. В главном бою вечера Нурмагомедов встретится с Джастином Гэтжи 24 октября.

«СЭ» ведет онлайн главного боя UFC 254 Хабиб — Гэтжи (текстовая трансляция здесь). Поединок в прямом эфире можно будет увидеть на телеканале РЕН ТВ.

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